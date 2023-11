Dedic: “Non so niente dell’interesse della Roma, ma mi piacerebbe giocare in Serie A”

La Roma pensa già al mercato invernale per migliorare la propria rosa. Tra i possibili nomi c'è anche quello di Amar Dedić, difensore del Salisburgo. Lo stesso calciatore bosniaco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, ha smentito le voci che lo vedrebbero in giallorosso: "Della Roma non so assolutamente niente, ma la Serie A è un campionato di alto livello e interessante per un giovane come me. Ma la mia concentrazione è tutta sul Salisburgo in questo momento: la gara di domani è la cosa più importante".