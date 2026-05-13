La Roma è in una fase di stallo in cui deve concentrarsi soprattutto sui rinnovi, con Gasperini che attende i Friedkin per capire e stabilire le future mosse del club. Ci saranno poi da sciogliere anche alcune questioni in uscita, anche se di minore rilevanza. Ad esempio Tommaso Baldanzi, che il Genoa - secondo 'Il Secolo XIX' - sembra intenzionato a riscattare per 10 milioni. L'indicazione, con la sponda convinta dello stesso giocatore, arriva direttamente da Daniele De Rossi. Non solo, perché saluterà anche Pierluigi Gollini: su di lui "è tornato di nuovo il Besiktas nei giorni scorsi in maniera anche abbastanza forte. Quindi non escludo che alla fine invece possa essere lui a lasciare la Roma nelle prossime settimane per fare questa esperienza in Turchia". A raccontarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio nel podcast su 'Tuttomercatoweb.com'.