Dalot si allontana dalla Roma: il portoghese resterà al Manchester United

Il terzino dei Red Devils va verso la permanenza a Old Trafford per giocarsi le sue carte, e anche per ten Hag è un giocatore importante

Redazione

In queste ore è tornato in orbita Roma il nome di Diogo Dalot. Il terzino del Manchester United nei mesi scorsi era stato già accostato ai giallorossi, era un profilo seriamente nei pensieri della dirigenza. Oggi, però, le cose sono cambiate: il portoghese va verso la permanenza ad 'Old Trafford' nonostante il contratto in scadenza 2023. Dalot vuole restare allo United, almeno un'altra stagione e anche il manager dello United ten Hag lo considera una pedina importante. Ora si è tornato a parlare dell'esterno classe '99 in chiave Milan e Fiorentina, oltre che Roma. Al momento è da escludere quindi un suo addio al Manchester.