Dall’Inghilterra, Under verso l’Everton: è nella lista di mercato di Ancelotti

Se c’è un giocatore che la Roma già dalla scorsa estate ha designato come possibile plusvalenza quello è Cengiz Under. L’esterno turco, complici gli infortuni, arriva da due annate deludenti ma ancora qualche estimatore in Premier League: uno è Carlo Ancelotti, che come riporta Liverpool Echo l’avrebbe inserito nella lista dei desideri del suo Everton per la prossima sessione di mercato perché lo ritiene un profilo perfetto per la Premier League. Il calciatore turco in stagione ha giocato 20 partite e segnato tre gol con la maglia della Roma. A inizio mercato Petrachi capirà se sarà lui l’uomo da sacrificare per il bene del bilancio.