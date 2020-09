Dall’Inghilterra: su Alex Luna c’è anche la Roma. Milan e United in pole

Anche la Roma su Alex Luna, sedicenne argentino ora in forza all’Atletico Rafaela su cui da tempo è piombato il Milan. Il giovane trequartista, classe 2004, ha fatto girare la testa a mezza Europa, con i rossoneri e il Manchester United per ora in pole e che fanno a gara per aggiudicarsi la sua firma. In coda, secondo il “Mirror”, anche Barcellona, PSG, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Arsenal e Manchester City: tutti i più grandi top club europei. Il futuro di Luna sembra destinato ad allontanarsi dall’Argentina, per splendere in Europa.