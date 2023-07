Dall’Inghilterra: Scamacca convocato per la prima amichevole del West Ham

Gianluca Scamacca è pronto a tornare in campo anche se ancora con la maglia del West Ham. Come riportato dal quotidiano The Evening Standard, l'attaccante ex Sassuolo dovrebbe essere convocato per la prima amichevole estiva degli Hammers che questa sera scenderanno affronteranno il Boreham Wood. Il club inglese nonostante le molte voci di mercato e la volontà del giocatore, non ha intenzione di privarsene facilmente. La trattativa per il ritorno a Roma è avviata con Scamacca che spingerebbe per tornare in giallorosso, l'ostacolo da ormai qualche settimana però è rappresentato dalle richieste del West Ham che appena un anno fa ha versato 36 milioni più bonus nelle casse del Sassuolo e non vorrebbe perderlo a basso costo o con la formula del prestito.