Dall’Inghilterra: Romero pronto a lasciare il Tottenham. La Roma chiede informazioni

L'avventura di Cristian Romero al Tottenham sembra ormai arrivata al capolinea. La pessima stagione degli Spurs (17esimi in Premier League) ha messo sotto accusa l’intero gruppo squadra, leader compresi. L'argentino è ormai da anni uno dei punti cardine della squadra di Londra vestendo anche la fascia da capitano ma il suo atteggiamento in campo, spesso fin troppo aggressivo, inizia a stare stretto ai tifosi. Secondo quanto riportato dal portale inglese GiveMeSport, le strade del Tottenham e di Romero sarebbero destinate a separarsi al termine della stagione. Sul difensore si sarebbero già mossi diversi club. Tra questi ci sarebbe anche la Roma, che avrebbe già chiesto informazioni. Sulle tracce del centrale argentino ci sono anche Atletico Madrid e Real Madrid, oltre ad alcuni club turchi e dell’Arabia Saudita. La valutazione fissata dal Tottenham si aggira intorno ai 60 milioni di euro e, con un contratto in scadenza nel 2029, appare difficile immaginare un significativo sconto sul prezzo.