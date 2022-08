Dall’Inghilterra, retroscena Wijnaldum: era stato offerto al Manchester United

Georginio Wijnaldum oggi ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere la Roma. La voglia dimostrata dal club di puntare su di lui, la presenza di Mourinho, le 'recensioni' positive di ex giallorossi e compagni al PSG o in nazionale. Tanti aspetti che hanno giocato un ruolo importante. Le opzioni però non mancavano all'olandese: secondo quanto rivelato dal giornalista di 'Sky Sports UK' Kaveh Solhekol, Wijnaldum - che aveva aperto alla possibilità - era stato offerto anche al Manchester United. Una possibilità che però, a quanto pare, non entusiasmava il manager dei Red Devils Erik ten Hag, suo connazionale, che ha evidentemente preferito giocatori con altre caratteristiche.