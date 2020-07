Dall’Inghilterra, Lingard in vendita: la Roma ci pensa

Ancora una possibile manovra di calciomercato sull’asse Roma-Manchester. Secondo quanto riporta il The Sun Jesse Lingard sarebbe ormai sempre più lontano dai Red Devils e i giallorossi, con il Borussia Moenchengladbach, avrebbero mostrato l’interesse per il calciatore. Il Newcastle invece sarebbe un passo avanti rispetto alle altre pretendenti, visto che starebbe considerando addirittura di formulare un’offerta concreta. Lingard è finito fuori dal giro dei titolari di Solskjaer sia a causa del suo scarso stato di forma sia per l’esplosione di Bruno Fernandes, arrivato nel mercato di gennaio e autore di un finale di stagione impressionante.