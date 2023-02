Dall’Inghilterra: l’Aston Villa pronto a riportare Abraham in Premier League

Il club di Birmingham è in vantaggio sul Manchester United per l'attaccante inglese. Si tratterebbe di un ritorno dopo i 36 gol in 40 presenze nella stagione 2018/19

Continuano a farsi sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno in Premier League di Tammy Abraham. Come riportato da 90min, l'Aston Villa ha messo il nativo di Camberwell in cima alla lista per l'attacco della prossima stagione. La Roma avrebbe aperto alla cessione ma per una cifra superiore alle 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro). Quello di Abraham sarebbe un ritorno nel club di Birmingham con il quale aveva realizzato 26 gol in 40 presenze nella stagione 2018/19. Sul calciatore c'è anche il Manchester United ma la squadra guidata da Emery è al momento in vantaggio. Oltre al centravanti giallorosso i Villans stanno valutando anche i profili di Jonathan David (Lille) e Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach). Anche il Chelsea potrebbe essere una meta possibile, anche se i Blues non hanno per il momento mostrato l'intenzione di versare nelle casse della Roma gli 80 milioni della clausola presente nel contratto.