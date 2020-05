Dall’Inghilterra: l’Arsenal vuole cedere Mkhitaryan alla Roma. Si tratta sul prezzo

Fonseca è stato chiaro, il futuro di Mkhitaryan dev’essere alla Roma. Almeno per un altro anno. E l’Arsenal non farà grande resistenza perché non ha intenzione di riaccoglierlo a Londra. Come riporta il “The Sun”, i Gunners hanno deciso di cedere l’armeno e i giallorossi vogliono tenerlo. La coppia Petrachi-Raiola farà di tutto per accontentare il tecnico portoghese ma ora si tratta sul prezzo: l’Arsenal non vuole scendere ulteriormente dai 17 milioni per l’acquisto a titolo definitivo, la Roma aspetta di capire cosa ne sarà di questa stagione e dell’eventuale conquista della Champions League che spianerebbe la strada alla conferma di Mikhitaryan.