Dall’Inghilterra: l’Arsenal aspetta la cessione definitiva di Mkhitaryan per comprare Willian

Arteta e il Chelsea vogliono Willian. Ma per comprare il brasiliano, in uscita a parametro zero dal Chelsea, i Gunners aspettano prima di completare il trasferimento di Mkhitaryan alla Roma. Come riporta il tabloid inglese “The Sun”, l’Arsenal per poter offrire 130 mila sterline a settimana al fantasista devono prima sbarazzarsi del 180 che invece percepiva l’armeno. Il 30 giugno la Roma ha già annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare per trattenere Mkhitaryan fino al 2021 oltre al prolungamento del prestito fino alla fine di questa stagione, a differenza di quanto successo con Smalling e il Manchester United. “Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare”, aveva commentato il trequartista armeno. Un affare già chiuso e per il quale si aspetta solo l’ufficialità per permettere all’Arsenal di fare spazio salariale.