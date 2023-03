Dall’Inghilterra: la Roma valuta McKennie come rinforzo per il centrocampo

Con la pausa per le nazionali, e la settimana di riposo concessa alla squadra, per la Roma è il momento di pensare anche alla prossima stagione. Come riportato dal portale inglese Give Me Sport, i giallorossi sono tra le squadre che sta monitorando la situazione legata a Weston McKennie. Il centrocampista texano, è passato a gennaio al Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro ma il cub di Elland Road, anche a causa della posizione in classifica (-2 dalla zona retrocessione), non è sicuro di poterlo confermare la prossima estate. Oltre alla Roma, al centrocampista classe '98 si sono interessate anche Aston Villa e Borussia Dortmund. In Inghilterra, McKennie è sceso in campo appena 9 volte (671 minuti) tra campionato e coppa ma ieri è stato protagonista di una doppietta con la maglia della sua nazionale.