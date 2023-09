Dall’Inghilterra, la Roma valuta l’acquisto di Llorente a titolo definitivo

Tra i nuovi giocatori arrivati nella Capitale durante il mercato estivo, c'è anche Llorente che sin dalla prima partita del campionato è uno di titolari del reparto difensivo giallorosso. Lo spagnolo, dopo un prestito di 6 mesi dallo scorso gennaio, è tornato alla corte di Mourinho sempre a titolo temporaneo dal Leeds. Ma secondo quanto riportato dal podcast "The Square Ball" del quotidiano inglese The Athletics, il futuro del difensore potrebbe essere definitivamente in giallorosso. Infatti secondo il giornalista intervistato durante il programma, la Roma sarebbe pronta ad acquistarlo a titolo definitivo: "Nella passata stagione la Roma non ha attivato l’opzione di riscatto, che corrispondeva alla cifra per cui il Leeds l’aveva acquistato. Penso che ci siano alte probabilità che Llorente resti alla Roma a titolo definitivo".