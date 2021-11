Dall’Inghilterra: la Roma torna su Xhaka, obiettivo per gennaio

Lo svizzero torna sul taccuino dei giallorossi, sempre alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo

Granit Xhaka torna nelle mire della Roma. Quello che per Tiago Pinto era stato il "rimpianto dell'ultimo mercato", potrebbe diventare una pista calda per gennaio. A farlo sapere è la BBC, che rimette ufficialmente lo svizzero sul taccuino dei giallorossi. La Roma continua a cercare un centrocampista per allungare le rotazioni e dare più scelte a Mourinho. La scorsa estate Xhaka era stato per un lungo tratto l'obiettivo numero uno del gm portoghese. L'infortunio di Spinazzola e la successiva partenza di Dzeko hanno poi spinto i giallorossi a investire il tesoretto in altri ruoli (Vina e Abraham). Xhaka nel frattempo ha rinnovato il suo contratto con l'Arsenal e ha subìto un grave infortunio al ginocchio che lo terrà fermo fino alla fine dell'anno. La sua volontà di trasferirsi nella capitale era stata chiara lo scorso giugno e potrebbe non essere cambiata.