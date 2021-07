Dall’Inghilterra: la Roma segue El Ghazi, in uscita dall’Aston Villa

I giallorossi sarebbero sulle tracce dell'ala destra olandese di origine marocchina

Anwar El Ghazi, ala destra dell'Aston Villa è in uscita dalla formazione londinese e la Roma starebbe sondando il terreno per portarlo nella capitale. Il calciatore, che nella scorsa stagione ha complessivamente disputato solo 12 partite mettendo a segno 6 reti, stando a quanto riporta il tabloid Football Insider, sarebbe finito nel mirino dei giallorossi che avrebbe già pronta un offerta di 12 milioni di sterline. L'Aston Villa ne chiede 3 in più per lasciarlo partire. Per agevolare la trattativa potrebbe intervenire il procuratore del calciatore, già di José Mourinho: Jorge Mendes.