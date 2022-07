Dall’Inghilterra: la Roma interessata a Bailly. Lo United fissa il prezzo

I giallorossi cercano un nuovo difensore per aumentare le rotazioni nel reparto arretrato. Gli occhi ora sono puntati sull'ivoriano in uscita dall'Old Trafford

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare a Josè Mourinho. Come riportato da The Mirror, dopo il tentativo (respinto) per Natan e i dubbi sulle condizioni fisiche di Zagadou, i giallorossi hanno messo gli occhi su Eric Bailly. Il centrale ivoriano è stato il primo acquisto dello Special One quando sedeva sulla panchina del Manchester United, che versò circa 34 milioni di sterline nelle casse del Villarreal per assicurarselo.