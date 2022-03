Dall’Inghilterra: piace Gbamin, centrocampista in uscita dal CSKA Mosca

I giallorossi dopo aver chiuso il colpo Svilar continuano a pensare alla prossima finestra di mercato estiva. Messi gli occhi sul centrocampista ex Everton

La Roma è alla costante ricerca di un centrocampista che sappia abbinare quantità e qualità. Viste le ormai note le difficoltà nell'arrivare a Xhaka, anche se un tentativo in estate verrà sicuramente fatto, come riportato dal Daily Mail i giallorossi hanno messo gli occhi su Jean Phillipe Gbamin, 26enne in uscita dal CSKA Mosca. L'ivoriano (di passaporto francese) è arrivato a fine gennaio nella capitale dall'Everton, ma dopo la tragica situazione legata alla guerra in Ucraina, il suo soggiorno russo potrebbe essere già arrivato al termine. Appena 4 le presenze tra campionato e coppe, nelle quali ha saltato solamente 3 minuti di gioco che sommate alle altre 8 giocate con i Toffees fanno salire il computo delle partite disputate negli ultimi due anni ad appena 12 a causa soprattutto dei tanti problemi fisici tra i quali la lacerazione del tendine d'Achille. Le sue condizioni fisiche non rassicurano Tiago Pinto ma le condizioni dell'affare potrebbero essere vantaggiose.