Dall’Inghilterra: il Manchester City punta Vertonghen per rinforzare la difesa

Jan Vertonghen è entrato nelle mire di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo, che ha come primo obiettivo di mercato quello di rinforzare la difesa del suo Manchester City, ha pensato al belga che si libererà a zero dal Tottenham a fine stagione, riporta il Daily Mail. La possibilità di restare in Inghilterra, dove Vertonghen vive da otto anni con la sua famiglia, sta tentando il giocatore. Su di lui si è mosso l’interesse della Roma, che lo aveva seguito viste le difficoltà di riscattare Smalling, e dell’Inter. In Spagna anche il Real Betis e il Siviglia hanno monitorato la sua situazione. Nello stesso ruolo il City ha già Laporte, ma secondo Guardiola Vertonghen sarebbe un rinforzo che può portare esperienza e il carisma che manca dall’addio di Kompany.