Dall’Inghilterra, il Chelsea vende: Ruediger in uscita a gennaio

A volte ritornano. E chissà se questo ritornello non potrebbe risuonare forte tra i corridoi di Trigoria nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riporta ESPN infatti il Chelsea metterà definitivamente in vendita Antonio Ruediger, con una formula che possa permettere al centrale tedesco di non perdere il treno per l’Europeo. A Londra il difensore è bloccato da Thiago Silva e dalla crescita esponenziale di Zouma, per questo si starebbe convincendo ad abbandonare i blues. La Roma lo ha cercato agli sgoccioli della passata sessione di mercato, quando anche il ritorno di El Shaarawy sembrava ormai cosa fatta. Come per il Faraone l’ingaggio del tedesco – circa 4 milioni di euro – rappresenta per tutti l’ostacolo maggiore, ma la formula del trasferimento e la volontà del calciatore potrebbero semplificare le trattative. Anche il Milan potrebbe rientrare in corsa, in un suggestivo testa a testa con la Roma che infiammerebbe l’inverno di mercato della Serie A.