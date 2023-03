Dall’Inghilterra: Gnonto seguito dalle big di Serie A. C’è anche la Roma

Con la pausa per le nazionali, la Roma può pensare con un po' più di calma anche alla prossima sessione di mercato. Come riportato dal portale inglese 90min, la Roma è tra i club di Serie A che sta seguendo da vicino le prestazioni di Wilfried Gnonto. L'esterno azzurro sta diventando sempre più centrale nel Leeds di Javi Gracia e le big del nostro campionato stanno seriamente penso di riportarlo in patria. Oltre i giallorossi anche Milan, Napoli, Atalanta e Juventus che ha anche una corsia preferenziale con il club inglese, visto il passaggio a gennaio di McKennie ad Elland Road. Gnonto in questa stagione ha messo a segno 4 gol e 3 assist in 22 partite tra Premier League e coppe.