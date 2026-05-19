Gasp e il rinnovo di Dybala: "Positivo che entrambe le parti abbiano la stessa idea"

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere uno degli argomenti principali di queste settimane in casa Roma. Dopo le esternazioni post vittoria contro il Parma, il contratto della Joya ha scalato le gerarchie delle priorità giallorosse ma il suo futuro resta ancora in bilico. Secondo quanto riportato dall'edizione inglese di SkySport infatti, l'argentino avrebbe aperto alla possibilità di continuare al propria carriera fuori dall'Italia, in particolare in Premier League. Non è la prima volta che il nome di Dybala viene accostato alla Premier League. Nel 2019, quando ancora vestiva la maglia della Juventus, era stato ad un passo dal trasferimento al Manchester United, saltato poi all'ultimo proprio per un ripensamento del calciatore. Tuttavia al momento, l'opzione più probabile resta il rinnovo con il club giallorosso e i colloqui proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il suo futuro resta però ancora un rebus: da una parte i contatti continui con Gasperini e i Friedkin per provare a chiudere il rinnovo di contratto, dall'altra la possibilità di un'esperienza all'estero.

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