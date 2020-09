Dall’Inghilterra: anche la Roma su Aarons del Norwich

C’è anche la Roma nell’elenco delle pretendenti per Max Aarons, terzino destro classe 2000 attualmente in forza al Norwich. Secondo quanto riporta “Talksport”, pure i giallorossi avrebbero chiesto informazioni riguardo all’esterno rivelazione della scorsa Premier League, nonostante la retrocessione in Championship della sua squadra. Fienga e De Sanctis, per assicurarselo, dovrebbero però battere una folta concorrenza, formata attualmente da Milan, Bayern Monaco e Tottenham. Oltre al Barcellona, i cui dirigenti avevano proposto a quelli del Norwich un prestito con diritto di riscatto, rifiutato dal club inglese. La valutazione del terzino (36 presenze nella scorsa stagione) si aggira attorno ai 20 milioni.