Dall’Inghilterra, Abraham vuole tornare in Premier: sfida Brentford-Aston Villa

Per Tammy Abraham torna a farsi strada la possibilità di un ritorno in Premier League. Il portale inglese 'TEAMtalk' - citando "fonti vicine al club" - riporta il desiderio del centravanti attualmente ai box per l'infortunio al crociato di lasciare la capitale con l'addio di Mourinho e tornare a casa. Tra le opzioni un rientro al Chelsea che comunque continua a tenerlo d'occhio, senza escludere uno scambio nell'ottica di una cessione a titolo definitivo di Lukaku alla Roma. Intanto diverse squadre di Premier non hanno cancellato Abraham dal proprio taccuino: secondo il portale britannico il Brentford avrebbe scelto proprio Tammy come sostituto di Ivan Toney, che a gennaio va verso l'addio. Anche l'Aston Villa però è un grande estimatore del numero 9 giallorosso, che potrebbe essere il vice o l'erede di Watkins. A Emery interessa molto Abraham e i Villans hanno un potere economico importante, dal momento che la Roma vorrebbe oltre 50 milioni di euro. In ogni caso si tratta di una pista per l'estate, visto che il rientro difficilmente avverrà prima di gennaio. A Birmingham troverebbe poi Zaniolo, non a caso Abraham è uno dei pochissimi con cui l'ex 22 romanista ha conservato un legame di amicizia.