Dall’Argentina, l’Huracan sogna il ritorno di Pastore: si valuta il prestito

Il nuovo presidente dell‘Huracan, David Garzon, ha le idee chiare: il sogno della nuova dirigenza è riportare in Argentina Javier Pastore. Il centrocampista ex PSG al momento non ha ancora giocato nessuna partita con la Roma in questa stagione, sedendosi in panchina per nove volte dopo il suo recupero. Per questo, come scrive TNT Sport Continental, ci sono stati dei contatti con El Flaco per il suo ritorno in patria. Uno dei problemi però è lo stipendio che percepisce il calciatore. Per questo, al momento, l’obiettivo del club albiceleste è quello del prestito di Pastore, almeno per sei mesi.