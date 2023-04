Dalla Turchia: per Gedson Fernandes è derby Roma-Lazio. Il Besiktas fissa il prezzo

I movimenti di mercato tra Serie A e campionato turco si sono intensificati nell'ultimo periodo. Tanti ex calciatori del nostro campionato hanno raggiunto la Super Lig: da Torreira a Mertens, passando per Icardi e Nicolò Zaniolo ma come riportato da Fanatik, questi potrebbero non essere gli unici. Gedson Fernandes, centrocampista del Besiktas classe '99, ha attirato l'attenzione di molte squadre europee tra cui Lazio e Roma ma non solo. Anche in Premier League (Fulham, Aston Villa e Crystal Palace) sono interessati al calciatore che in stagione ha collezionato 29 presenze arricchite da 5 assist. La richiesta del Besiktas è di circa 13 milioni euro ai quali però vorrebbero anche aggiungere una percentuale per la futura rivendita.