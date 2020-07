Dalla Turchia: la Roma pensa a Muriqi, attaccante del Fenerbahce

Nel calciomercato della Roma si cercherà anche un attaccante e il nome giusto può essere quello di Vedat Muriqi. Dzeko dovrebbe restare e quindi l’obiettivo è un centravanti che possa farlo riposare ogni tanto meglio di quanto abbia fatto Kalinic in questa stagione e Schick nelle precedenti. I media turchi raccontano di un interesse del club giallorosso per l’attaccante kosovaro in forza al Fenerbahce dove quest’anno ha segnato 17 gol (più 7 assist, è il terzo nella classifica marcatori del campionato) in 34 partite tra campionato e coppa nazionale. Su di lui si è già mossa da tempo la Lazio, con Tare che vorrebbe portarlo alla corte di Inzaghi.

Muriqi è mancino, alto 1,94 metri e fa della forza fisica la sua arma migliore. Il suo costo è di circa 15 milioni, circa cinque volte maggiore rispetto ai 3,5 milioni con cui l’anno scorso si è trasferito dal Çaykur Rizespor al Fenerbahce.