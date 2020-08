Dalla Turchia, interesse del Fenerbahce per Perotti

Proseguono le voci di calciomercato, soprattutto in uscita, riguardanti i calciatori della Roma. Secondo quanto riferisce il portale turco Skor Gazetesi il Fenerbahce sarebbe fortemente interessato ad acquistare dai giallorossi Diego Perotti, un obbiettivo per aumentare l’esperienza della squadra. L’argentino è reduce da una stagione opaca con la Roma, soprattutto a causa dei problemi fisici che lo hanno costretto spesso ai box. Inoltre il Monito rientra in quel gruppo di giocatori, come ad esempio i connazionali Pastore e Fazio, che potrebbero essere sacrificati per alleggerire il monte ingaggi della squadra.