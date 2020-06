Dalla Turchia, il Galatasaray vuole Cetin: prossima settimana incontro con la Roma

Il Galatasaray fa sul serio per Mert Cetin. Come riporta gazetdamga.com, il club turco cederà Luyindama in Premier League per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, e il giallorosso sarebbe stato individuato come suo sostituto. Come scrivono dalla Turchia, la prossima settimana potrebbe esserci un incontro con il club capitolino per discutere il futuro del centrale con il club di Istanbul pronto a mettere sul piatto 5-6 milioni di euro, ma la Roma vorrebbe evitare di perdere la proprietà del cartellino del calciatore.