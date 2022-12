Dalla Turchia: il Galatasaray ancora interessato a Vina

Oltre al mercato in entrata, Tiago Pinto è al lavoro per piazzare gli esuberi presenti in rosa. Come riportato dal portale turco Ajansspor, il Galatasaray è ancora sulle tracce di Matias Vina. Gli sponsor arriverebbero direttamente dall'interno dello spogliatoio con Muslera e Torreira, suoi compagni di nazionale, che starebbero spingendo per farlo sbarcare a Istanbul. Il club turco già in estate aveva chiesto informazioni per l'uruguaiano senza però mai tentare l'affondo decisivo. A gennaio invece potrebbe tornare alla carica offrendo alla Roma un prestito con diritto di riscatto.