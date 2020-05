Dalla Turchia, il Fenerbahce rimette gli occhi su Juan Jesus: in corsa c’è anche il Galatasaray

Juan Jesus in estate può lasciare la Roma e approdare in Turchia. A gennaio il brasiliano era stato vicino alla cessione, la Fiorentina nello specifico aveva mosso dei passi importanti ma alla fine la trattativa saltò anche a causa dell’alto stipendio. Come riporta il sito fotomac.com.tr, nel mercato invernale anche Galatasaray e Fenerbahce avevano chiesto informazioni per il difensore e adesso avrebbero riaperto i discorsi con la Roma. La priorità del Fenerbahce in estate è quella di rinforzare la propria difesa. In questa stagione i tanti errori commessi dalla linea difensiva della squadra di Istanbul, ha comportato la perdita di tanti punti in classifica, facendola precipitare al settimo posto, a -13 dalla capolista Trabzonspor. Tra i nomi sull’agenda del club gialloblu, c’è proprio quello di Juan Jesus. L’ex Inter, anche con il recente arrivo di Ibanez, fino adesso è riuscito a trovare poco spazio in campo con Fonseca (appena 4 presenze per un totale di 194′) e presto potrebbe lasciare Trigoria, sebbene lui abbia espresso la volontà di rimanere alla Roma. Per Juan Jesus potrebbe però innescarsi un derby turco perché oltre al Fenerbahce, anche il Galatasaray sarebbe tornato sulle sue tracce dopo il corteggiamento dello scorso gennaio. Le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro.