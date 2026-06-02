Prima Greenwood, ora Celik: il Fenerbahce tiene d’occhio sia i possibili rinforzi che i giocatori già in orbita Roma. Il club turco è interessato alla situazione del terzino giallorosso. Celik ha ancora un futuro tutto da scrivere. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e, al momento, non ci sono novità sul fronte rinnovo. Gasperini vorrebbe la sua permanenza, ma una partenza non è esclusa. La Roma sta valutando la situazione e ci sta lavorando. Ma nulla è ancora deciso. Ed è qui che entra in scena il Fenerbahce. Come riporta Turkiye Gazetesi, Hakan Safi, candidato alle elezioni presidenziali del club, sta valutando diversi rinforzi. Tra questi figura anche Celik. Una cosa è certa: il futuro del terzino resta in bilico. Solo le prossime settimane potranno chiarire la sua posizione.