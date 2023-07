Dalla Spagna: Villar resta vicino al Granada, manca l’accordo definitivo

Villar sempre più verso il ritorno in Spagna. Il centrocampista classe '98 è sostanzialmente l'ultimo esubero da piazzare dopo le cessioni di Shomurodov, Reynolds e Vina, con il Granada che vorrebbe riportarlo in Liga. Come riporta 'AS', la trattativa con la Roma va avanti da tempo, ma l'operazione è ancora in attesa di alcuni aspetti da stabilire per arrivare alla conclusione del trasferimento definitivo. In particolare manca l'accordo tra le società, con la Roma che ha respinto categoricamente la richiesta di liberare gratis il giocatore. Secondo il quotidiano spagnolo, si tratterebbe di un affare da circa 3 milioni di euro. Villar è in scadenza 2024 con i giallorossi, è ai margini del progetto di Mourinho. Pinto aspetta di chiudere anche questa cessione, l'accordo va finalizzato ma la strada sembra tracciata. Il regista valenciano dovrebbe vestire la maglia del Granada.