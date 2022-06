Dalla Spagna: la Roma non raggiunge le pretese economiche del Valencia per Guedes

La Roma non ha ancora raggiunto le pretese economiche del Valencia per Goncalo Guedes. Il club spagnolo, secondo quanto riportato da Relevo, ha rifiutato la formula cash+contropartite per l'esterno portoghese. La richiesta dei Blanquinegres è ancora di circa 35-40 milioni di euro, cifra a cui il general manager giallorosso, Tiago Pinto, ancora non si è minimamente avvicinato. Sul giocatore ci sono anche apprezzamenti dalla Premier League in particolare dal Wolverhampton e dal Leeds (in caso di una cessione di Raphinha).