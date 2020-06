Dalla Spagna: Pedro vuole tornare in Liga e si offre a Valencia, Siviglia e Real Betis

L’ex Barcellona Pedro Rodriguez lascerà il Chelsea a fine stagione ma non ha ancora deciso la squadra per la quale firmerà l’ultimo contratto importante della sua carriera. Su di lui c’è forte la Roma, fiduciosa di riuscire a strappare il sì del giocatore e portare la sua esperienza alla corte di Fonseca. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Super Deporte, nei suoi desideri però ci sarebbe il ritorno in Liga, dove manca da ormai 5 anni. Per questo i suoi rappresentanti l’avrebbero offerto al Valencia, al Siviglia e al Real Betis, che non potrebbero tuttavia accontentarlo dal punto di vista economico.