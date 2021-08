Dalla Spagna: Mourinho per il dopo Dzeko vuole Dani Olmo

Lo Special One ha chiesto uno sforzo economico ai Friedkin per portare in giallorosso uno dei principali protagonisti della Spagna durante gli Europei e le Olimpiadi

A Trigoria si sta lavorando già per l'erede di Dzeko, visto che il bosniaco potrebbe vestire preso la maglia dell'Inter. In Spagna il portale Donbalon riporta che Josè Mourinho ha chiesto ai suoi dirigenti uno sforzo economico per poter portare in giallorosso Dani Olmo, attaccante della nazionale spagnola, protagonista durante gli Europei e le Olimpiadi, attualmente in forza al Lipsia. Dopo la partenza dal club tedesco del tecnico Julian Nagelsmann, Olmo ha manifestato la voglia di cambiare squadra. Per lui il Lipsia chiede 55 milioni di euro e su di lui c'è stato già l'interesse del Siviglia e del Tottenham.