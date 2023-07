Dalla Spagna: Mourinho chiama Morata. Ma la Roma non è la proposta più convincente

Alvaro Morata resta un obiettivo della Roma e di José Mourinho. Secondo 'Relevo', lo Special One ha chiamato personalmente l'attaccante spagnolo ma al momento la proposta giallorossa non è quella più convincente per il giocatore. Su di lui c'è soprattutto il Milan, che sta valutando un'offerta ufficiale ed è la squadra maggiormente interessata. Il centravanti vorrebbe tornare in Italia, anche se sta bene all'Atletico Madrid. Sa che avrebbe un ruolo ancora più centrale. Nel frattempo resta in piedi anche la pista Arabia Saudita, con l'Al Ettifaq di Gerrard che spinge. I colchoneros chiedono 20 milioni di euro, poi ci sarebbe la questione ingaggio che in questo momento è di circa 6,5 milioni più bonus. I rossoneri non arrivano a quella cifra, ma possono pensare a una formula con un contratto più lungo sul quale spalmare lo stipendio.