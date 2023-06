Dalla Spagna: Morata rinnova e rimane sul mercato. Clausola rescissoria da 10 milioni

Il centravanti spagnolo rimane in partenza. Su di lui l'interessamento anche di un club arabo che avrebbe presentato un'offerta shock da 50 milioni all'anno

Il futuro di Alvaro Morata rimane un rebus. L'attaccante dell'Atletico Madrid è uno dei nomi più chiacchierati del momento in Serie A con Roma e Milan squadre molto interessate al suo acquisto. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l'ex Juventus ha da poco rinnovato fino al 2026 con i Colchoneros ma la partenza rimane ancora la pista più plausibile visto l'inserimento di una clausola rescissoria da appena 10 milioni nel nuovo contratto. Morata però ha attirato l'interesse anche dell'Arabia Saudita, la nuova frontiera del calcio, con l'Al-Taawon disposa ad offrire circa 50 milioni di euro all'anno. L'offerta non può che essere allettante ma la volontà del giocatore è quella di proseguire la propria carriera nel calcio europeo.