Dalla Spagna: Morata rinnova con l’Atletico ma la cessione è ancora possibile

L'attaccante ex Juve ha firmato fino al 2026 accettando uno stipendio inferiore a quello guadagnato in precedenza. Questa mossa apre anche all'ipotesi prestito

Alvaro Morata è uno degli attaccanti che sta animando questi primi giorni di calciomercato. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, questa mattina l'attaccante ha rinnovato il suo contratto con l'Atletico Madrid fino al 2026 accettando però un'offerta a ribasso rispetto alle cifre pattuite in precedenza. Questa mossa però non comprometterebbe però l'eventuale partenza dell'ex Juve, cercato in Italia soprattutto da Milan e Roma. Il club spagnolo infatti si è voluto cautelare visto che il precedente contratto sarebbe scaduto nel giugno del 2024 con Morata che avrebbe potuto accordarsi già da gennaio con qualsiasi club. Il rinnovo di contratto infatti apre anche ad una ipotesi prestito, cosa impossibile prima di questa mattina.