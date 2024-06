Dalla Spagna: Morata non è un obiettivo della Roma. Nessuna offerta per Omorodion

La sede di questa prima fase di calciomercato della Roma sembra essere la Spagna. Secondo quanto riportato da Relevo però, i giallorossi non sembrano essere in prima fila per Omorodion e Morata, due dei nomi accostati per il reparto offensivo. L'attaccante ex Juventus non è infatti seriamente nel mirino di Ghisolfi che invece sta seguendo con attenzione la situazione legata al 20enne ex Alavés. Al momento però non è stata recapitata alcuna offerta ai Colchoneros che nel frattempo hanno rifiutato 40 milioni di euro dalla Premier League. Il futuro di Omorodion sembra dunque essere ancora al Wanda Metropolitano mentre per Morata la prima scelta in caso di cessione, sarebbe il ritorno alla Juventus.