Dalla Spagna: l’Atletico Madrid mette Gonzalo Villar nel mirino

Il centrocampista giallorosso convince il club spagnolo per le tante presenze della scorsa stagione e per i numeri dimostrati con la Spagna Under 21

L'Atletico Madrid cerca un regista da affiancare al nuovo grande acquisto Rodrigo De Paul, e tra i profili graditi convince molto quello di Gonzalo Villar. Il centrocampista giallorosso ha impressionato i dirigenti del club spagnolo per via della continuità guadagnata nella passata stagione - per lui 47 presenze tra Serie A ed Europa League - e anche per i numeri dimostrati con la Spagna Under 21 nel corso dell'Europeo, come riporta AS. Villar non è tra i nomi in partenza, ma la Roma potrebbe pensare di cederlo di fronte a un'offerta intorno ai 20 milioni, che consentirebbe un'ottima plusvalenza.