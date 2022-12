Dalla Spagna: la Roma segue Fresneda. Sullo spagnolo anche altri top club europei

La Roma è alla ricerca di un nuovo terzino destro che possa sostituire Karsdorp nello scacchiere di Mourinho. Uno dei nomi accostati al club giallorosso nelle ultime settimane è quello di Ivan Fresneda ma, come riportato dal quotidiano spagnolo AS, sul terzino destro del Valladolid ci sono diversi top club europei: Arsenal, Liverpool, Barcellona e Real Madrid su tutti. Nel contratto del classe 2004 è presente una clausola rescissoria di circa 30 milioni di euro che però potrebbe salire fino a 45 se le presenze stagionali dovessero arrivare a quota 22 (ora è fermo a 7). La concorrenza è agguerrita e in estate rischia di scatenarsi una vera e propria asta, con alcuni club che hanno già avuto contatti con l'entourage del ragazzo.