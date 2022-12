Dalla Spagna: la Roma potrebbe fare un’offerta per Depay

La Roma, così come quasi tutte le altre società di Serie A, guardano con grandissimo interesse ai futuri parametri zero, accostati comunque anche per il mercato di gennaio. Come Memphis Depay, di cui si è parlato in chiave giallorossa, per l'inverno ma non solo. Come riporta 'Sport', l'olandese - reduce dal Mondiale, dove ha ritrovato la forma dopo l'infortunio - è attualmente l'ultimo nelle gerarchie di Xavi per sostituire Lewandowski, squalificato per tre giornate. Se non altro per motivi soprattutto tattici. Depay è sul mercato e il giocatore ne è consapevole, resta in attesa di offerte e tra queste potrebbe esserci quella della Roma di Mourinho. Ma l'ex United non è convinto di andare via a gennaio, anche perché in estate sa di aver più scelta in quanto sarà svincolato. I giallorossi, inoltre, sono a posto nel reparto avanzato e potrebbe pensare all'olandese soprattutto a luglio. Ma in quel caso non sarà facile avere la meglio su tutti gli altri club interessati.