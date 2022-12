Dalla Spagna: la Roma molla la pista Bellerin

Dopo l'interesse mostrato nei giorni scorsi, i giallorossi non affonderanno il colpo per il laterale ex Betis e Arsenal

La Roma è ancora alla ricerca di un nuovo terzino destro da regalare a Mourinho dopo la rottura definitiva con Rick Karsdorp. Nelle ultime settimane uno dei nomi caldi era quello di Hector Bellerin ma come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, i giallorossi non affonderanno il colpo, almeno nella finestra di mercato invernale. Tiago Pinto aveva chiesto informazioni per il laterale ex Arsenal e Real Betis, con i blaugrana che lo avrebbero fatto partire senza indennizzo, ma l'ingaggio ha frenato la trattativa. Le alternative al momento rimangono Berezinskiy della Sampdoria e Odriozola, di proprietà del Real Madrid con un passato alla Fiorentina.