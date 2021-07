Dalla Spagna: la Roma fa sul serio per Diego Carlos

Il difensore del Siviglia, classe '93, viene valutato da Monchi 40 milioni di euro, ma i giallorossi potrebbero inserire uno o due esuberi per abbassare il prezzo

Nella lista delle necessità per il mercato in entrata della Roma c'è anche un difensore centrale, considerando anche che Mourinho sta valutando il futuro prossimo di Chris Smalling. E un nome che sembra essere risalito nelle gerarchie di Tiago Pinto è quello di Diego Carlos. Secondo il portale spagnolo todofichajes.com, i giallorossi potrebbero muoversi concretamente per assicurarsi il difensore del Siviglia, classe '93, che è seguito da lontano anche dal Real Madrid. A complicare la trattativa c'è il prezzo stabilito dal ds Monchi, circa 40 milioni di euro, ma la Roma potrebbe inserire uno o due esuberi come contropartita e ammorbidire le pretese del club spagnolo.