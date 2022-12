Dalla Spagna: la Roma continua a seguire Cardoso dell’Internacional

Non solo Davide Frattesi, la Roma per rinforzare il suo centrocampo guarda anche all'estero. Il filo conduttore che lega il club giallroosso e l'Internacional di Porto Alegre, squadra dalla quale sono stati acquistati Falcao e Alisson, sembra non essersi spezzato. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, nelle ultime settimane Tiago Pinto ha chiesto nuovamente informazioni per Johnny Cardoso. Sul centrocampista classe 2001 non c'è solo la Roma: in Italia si sono mosse anche Spezia, Bologna e Salernitana mentre all'estero è vivo l'interesse del Valencia e del Betis, che però non hanno ancora presentato offerte ufficiali. Cardoso in questi giorni ha completato l'iter per ottenere il passaporto comunitario, grazie alle origini italiane della madre. Un dettaglio che potrebbe favorire il suo arrivo in Italia.