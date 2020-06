Dalla Spagna, il Wolverhampton si unisce alla corsa per Todibo

La concorrenza per Jean-Clair Todibo aumenta. Come riporta il Mundo Deportivo, il difensore, attualmente in prestito allo Schalke 04, piace da tempo alla Roma e all’Everton, che in questo momento sembra essere in pole position, ma nelle ultime ore anche il Wolverhampton si sarebbe interessato al giocatore. Il mister Nuno Esperitu Santo avrebbe individuato nel francese il giusto profilo per rinforzare la propria difesa al tal punto da spingere la dirigenza del club inglese ad avanzare già un’offerta al Barcellona. In questo momento il mercato della Roma è nelle mani di Morgan De Sanctis e Franco Baldini, vista la sospensione dalla carica di direttore sportivo di Gianluca Petrachi. Tra le questioni che i due dovranno risolvere c’è quella legata al futuro di Chris Smalling la cui trattativa con il Manchester United per il riscatto sembra essersi complicata. Nel caso in cui l’acquisto del difensore inglese non dovesse andare a buon fine, tra le opzioni prese in considerazione dalla dirigenza giallorossa c’è appunto quella di Todibo. Con il passare del tempo la concorrenza per il classe ’99 aumenta e la Roma dovrà sbrigarsi a fare la sua mossa.