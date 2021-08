Dalla Spagna: anche la Roma interessata a Umtiti, ma resterà al Barcellona

Il francese non ha intenzione di lasciare i blaugrana, anche se per Koeman è il quinto centrale: vuole una squadra che giochi in Champions

Anche la Roma si è interessata a Samuel Umtiti. In Spagna parlano da mesi del futuro del difensore francese, che nelle ultime ore sembrava potesse lasciare il Barcellona anche a parametro zero. Secondo 'Sport', però, una eventuale rescissione sarebbe un problema dal punto di vista legale per i blaugrana. E dal momento che l'ex Lione ha rifiutato tutte le offerte arrivate, i catalani ora non escludono addirittura una permanenza di Umtiti per un altro anno come quinto centrale alle spalle di Piqué, Lenglet, Araujo e Eric Garcia. Anche se Koeman non lo considera, i due hanno parlato ma nonostante questo il francese non vuole andare via. Come riporta il quotidiano catalano, al difensore si sono interessate squadre come Nizza, Monaco e appunto la Roma, la il giocatore vuole una squadra che giochi la Champions League. E anche per questo Umtiti non vuole lasciare il Camp Nou: con il mercato che chiude tra una settimana il suo futuro sembra destinato a essere ancora a Barcellona.