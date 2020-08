Dalla Serbia: Roma su Gavric. Il suo procuratore è il fratello di Kolarov

In Serbia si parla di un interessamento della Roma per Zeljko Gavric, esterno offensivo classe 2000 della Stella Rossa allenata da Dejan Stankovic. Il giovane di origini bosniache è reduce da una stagione nella quale ha totalizzato 9 presenze e un gol. Su Gavric ci sono anche Atalanta e Fiorentina, ma i giallorossi potrebbero avere una corsia preferenziale, dal momento che l’agente del calciatore è Nikola Kolarov, fratello del terzino giallorosso. Secondo quanto riporta “Srbijadanas.com”, l’ala viene valutata almeno 4 milioni. Lo stesso sito ipotizza che, in caso di trasferimento in giallorosso, Gavric verrebbe inizialmente mandato in prestito.