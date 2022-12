Dalla Scozia: non c’è solo la Roma su Juranovic. Piace anche a Atletico ed Espanyol

La Roma, nonostante il ritorno in gruppo di Rick Karsdorp, continua la ricerca di un nuovo terzino destro da regalare a Mourinho. Come riportato dal portale scozzese The Scottish Sun, i giallorossi stanno monitorando con attenzione Josip Juranovic, laterale croato fresco di medaglia di bronzo in Qatar. Sul classe '95 di proprietà del Celtic però non ci sono solo i giallorossi. In estate lo hanno seguito da vicino Manchester Unted e Chelsea, mentre l'Atletico Madrid ha inviato una delegazione di osservatori per seguirlo nella delicata sfida vinta contro il Brasile. L'ultima, in ordine cronologico, ad aver messo gli occhi sull'ex Legia Varsavia è l'Espanyol, che si starebbe muovendo per portarlo a Barcellona.